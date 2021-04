Flor Peña desmintió a Érica Rivas por sus polémicos dichos sobre Casados con Hijos

Si bien la pandemia diezmó la posibilidad de que la obra Casados con hijos salga a escena, la polémica entre los integrantes de lo que fuera una de las series más queridas de la TV argenta, sigue en pie.

Todo comenzó cuando Érica Rivas reflotó su salida de la puesta en escena de la que varios creyeron que no quería ser parte. Según el relato de la actriz, la echaron del proyecto por sus convicciones. De hecho la artista aseguró que su colega y director de la obra, Guillermo Francella, la llamó "feminazi".



“Me echaron por ser feminista que para ellos era ser hinchapelotas. De hecho, me decían, no seas pan amargo. Porque era la hinchapelotas que les marcaba cosas. Me dolió mucho. Sobre todo, por la falta de apoyo colectivo”, aseguró Érica en Página 12.

Ahora, fue Flor Peña quien salió a decir lo suyo y desmintió a su colega. Consultada por el programa Hay que ver, la actriz dijo: “Lo único que te voy a decir es que nosotros hicimos muchísimo para que ella esté. ¡Muchísimo! Me sorprende. Nos hemos juntado a tomar café. Yo tengo una mirada femenina sobre la vida, no lo tengo que explicar. El libro no tenía nada que fuera a generar controversia ni nosotros íbamos a atacar a las mujeres”.

En este sentido, Flor habló sobre las diferencias entre Rivas y Francella, con respecto al guión: “Me consta que Guille hizo mucho para que ella esté. Seguramente tengan diferencia de criterios. Pero subestimarme a mí como protagonista de Casados con Hijos... Nada iba a suceder que no estuviera bien. No es la única persona, hay dos mujeres más dentro del elenco, yo soy la protagonista”, dijo y agregó: “Soy una feminista también. Pero ya dentro del feminismo hay muchas diferencias. Hay un ala más dura, otra más firme... Yo le puse el cuerpo. Ella habrá querido que Casados con Hijos tome un extremo que no iba a tomar nunca. Me parece bien y lo súper respeto”.



Luego, la actriz profundizó un poco más en el tema y defendió al actor: “Imaginate que yo trabajé durante años con Guille, así que no tengo nada para decir en contra de él. Lo defiendo porque es un tipo con el que he aprendido mucho y lo quiero mucho. Con respecto a cuestiones que yo no manejo, no me voy a meter. Pero sí me voy a meter en las que manejo y vos sabés que yo nunca le esquivo el bulto a nada”, afirmó.



“Es una situación que me pone muy incómoda. No me voy a meter en las sensaciones de las personas ni voy a opinar de eso porque ella puede sentir lo que quiere. Desde mi lugar, para mí eso no fue lo que pasó. Hay cosas que no se cuentan, es así”, cerró Peña.

El descargo completo de Erica Rivas sobre su "comentada" salida de Casados con hijos

“Yo siempre tuve fama de loca, de problemática. Porque tengo problemas para desnudarme en cámara, o porque no quiero quedarme callada. Quiero que quede claro, yo no me fui, a mí me echaron. Me sacaron de las fotos de promoción, de la marquesina del teatro que ya estaba lista. Quiero que quede claro, yo no me fui, yo quería hacer ese proyecto, a mí me echaron. Me sacaron de las fotos de promoción, de la marquesina del teatro que ya estaba lista. Y lo hicieron por WhatsApp a la vez que hacían público un mail privado, comenzó contándole Rivas a Página 12.

“Mirá lo que es el pacto de hombres, porque el mail se lo mandé a hombres, después de haber hablado con todos y cada uno. Y eso no fue dicho. No tenía ningún aliado... A mí me decían: 'Vos no te preocupes por vos, María Elena va a estar bien´. Pero no era un problema para mí, era también ver el contexto de ese personaje”, dijo y agregó: “Ese mail lo mandé después de que me llegaran unos mini guiones para hacer avances por radio”, comentó.

Luego de ver chistes referidos al bigote de una mujer, fue que Rivas mandó el mail que se hizo público: “Era agresivo el mail, no digo que no, pero era privado. La verdad es que no entiendo cómo a esta altura de la historia vamos a seguir riéndonos de eso. Ese no puede ser el remate del chiste porque ya no es gracioso. María Elena no se quedaría nunca callada si le hablan de los bigotes, habría que seguirlo un poco más”, explicó.

“La verdad es que no entiendo cómo a esta altura de la historia vamos a seguir riéndonos de una mujer que no se depila el bigote, había que seguirla un poco más", dijo y siguió insistiendo en que no se fue por su cuenta. “Yo no me fui. ¡Me echaron! Intenté hasta último momento y me dijeron que no”.