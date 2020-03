Flor Torrente habló de Adrián Suar: "Estoy muy enojada"

El vínculo entre Adrián Suar y Flor Torrente se rompió hace ya varios años cuando el reconocido productor comenzó su conflicto mediático y económico con Araceli González.

Desde ese entonces, la actriz no volvió a cruzarse con el líder de Pol-Ka hasta que en una reciente entrevista en Intrusos el actor aseguró que ella le había dicho: "cuando esté preparada voy a hablar con él".

Consultada por esta afirmación, Torrente aclaró si efectivamente mantendrá un encuentro con él en el futuro. "¿Te enteraste lo que dijo?" le preguntaron en el programa de Jorge Rial. "Es verdad. Todavía estoy muy enojada con él por un montón de cosas y cuando estoy enojada prefiero no hablar", tiró y luego bromeó: "Esta cuarentena me sirve para un montón de cosas".

Durante el año pasado, Torrente aseguró que estaba vetada de Pol-Ka por esta polémica. “No tengo vínculo (con Suar) por un tema personal, cada uno se maneja en la vida como puede. Estoy vetada de Pol-ka hace años”, dijo en una entrevista para el programa radial Polino Auténtico.

Lo cierto es que, después de estos dichos, "El chueco" se mostró conciliador. "Yo la adoro. Vetado no hay nadie. Ella puede trabajar con nosotros", dijo el productor visiblemente relajado. "Si es verdad que hay actores que me gustan más que otros, pero vetado no hay nadie en Polka", añadió sin entrar en polémica.