La palabra de Flor Vigna sobre sus rumores de romance con Dante Spinetta

Desde "Intrusos en el Espectáculo" aseguraron que Flor Vigna y Dante Spìnetta estaría viviendo un apasionante romance. A ambos los habría presentado Nico Vázquez, compañero de ella de "Una semana nada mas" y amigo del cantante e hijo del recordado Luis Alberto Spinetta.

Vicky “Juariu” Braier periodista de “Intrusos” habría sido la responsable por el hallazgo ya que encontró una serie de “me gusta” y comentarios entre ambos. Además, una suerte de indirectas en distintas publicaciones tanto de Vigna como de Spinetta. Pero esta tarde, la actriz y exchica "Combate" dialogó con Ciudad.com y habló sobre su supuesto romance.

"A Dante lo conozco por amigos en común y me cae muy bien. Pero hoy elijo estar sola por un largo tiempo. No estoy cerrada a conocer a alguien, solo que lo quiero hacer en el mejor momento. No quiero aclarar todos los rumores que salen. Estoy sola, puedo empezar a conocer a alguien como no".

¿Dejó la puerta abierta?