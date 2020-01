Picante cruce entre Vicky Xipolitakis y Jujuy Jiménez en televisión

Sofía "Jujuy" Jiménez y Vicky Xipolitakis se cruzaron en Divina Comida, el reality de Telefe en el que cada famoso recibe en su casa invitados a los que tienen que deleitar con una cena.

Fue en este contexto en el que las dos diosas mostraron su mala onda. Primero, la novia de Juan Martín Del Potro se quejó que en el baño de "La Griega" no había papel higiénico. Luego, fue Xipolitakis quien la trató de falsa cuando se volvieron a cruzar en el hogar de Fabián Cubero.

"Yo esta noche me aburrí, no me sentí tan bien. No quedé conforme. Ví pocas sonrisas, me aburrí. Fue una noche que no había nada para hablar, por eso cada uno quiso resaltar su profesión, fue una noche refalsa", dijo Vicky y siguió: " Creo que 'Jujuy' hace ese papel de buenita, pero ayer se la puntuó y hoy mostró la hilacha".

"Me parece una falta de respeto el comportamiento de Vicky en este momento. Es como que no tenés tolerancia para con el resto, ¿entendés? Si no tuviste un buen día hoy, hay que respetar igual", respondió Jujuy.

Cada semana un famoso recibe en su hogar al resto de los invitados, preparándoles una cena muy especial, con entrada, plato principal y postre. Al finalizar la noche, los invitados calificarán al anfitrión, y en el último encuentro, quien obtenga el mayor puntaje se consagrará como el “Mejor Anfitrión de la semana”.