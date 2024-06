Flor Vigna volvió a ser el centro de atención tras su reciente entrevista con LAM, donde abordó el tema del noviazgo de su ex, Luciano Castro, con Griselda Siciliani. La bailarina y cantante se mostró sincera y directa al responder preguntas sobre su relación pasada y las supuestas infidelidades.

En la entrevista, se le preguntó a Vigna si espera que Griselda Siciliani le pida disculpas por los mensajes que se habría intercambiado con Castro mientras aún estaban juntos. “¿Te gustaría un gesto?”, le dijo el cronista. Flor, con una contundencia que dejó claro su punto de vista, respondió: “Para mí el perdón es muy importante, saber pedirlo y todo y bueno, nada, eso”.

Sin embargo, la bailarina fue clara al especificar que no espera una disculpa de Siciliani. “No, no, yo con ella no tengo nada que ver y le deseo lo mejor, incluso la admiro un montón como artista, pero no”, afirmó, desvinculándose de cualquier conflicto con la actriz.

El descargo de Flor Vigna por su conflictiva situación con Luciano Castro

Flor también reflexionó sobre la diferencia de edad y la confianza que depositó en su relación con Castro. “Estas personas a mí me llevan 20 años y yo pensé que podía confiar mucho. No quiero hablar más de ellos porque siento que de la única que puedo ser responsable es de mí”, sentenció, dejando claro que prefiere centrarse en su propio crecimiento y bienestar.

En un momento particularmente picante de la entrevista, Flor se refirió a su ex pareja y la supuesta infidelidad de una manera contundente: “Me guardé todo, dije no voy a hablar del tema porque ya está, porque sé que va a venir algo mejor”.

La entrevista también permitió ver a una Flor Vigna más madura y enfocada en su bienestar emocional. “¿Qué puedo hacer por mí? Y bueno, llorar con mi mamá, con mis amigos, con mi familia, tratar de evitar. En otro momento me hubiese puesto a llorar acá o tal vez no te hubiese dado la nota. Ahora entiendo que somos colegas”, concluyó.

