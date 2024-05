Flor vigna dio una breve nota para el programa de LAM y habló de los recientes dichos de su ex pareja, Luciano Castro, quién durante la relación entre ellos tenía conversaciones con la actriz Griselda Siciliani. Ambos supieron ser pareja previo a la relación de Castro con Vigna.

La performer le comentó al notero que: "Luciano Castro y Griselda Siciliani pueden hablar de todos los mensajes que se mandaban cuando estábamos de novios [...] para mi fue un amor muy importante y me duele mucho todo, me encerraría en mi casa y no haría nada"

¿Cómo fue la relación entre los dos?

En el mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales entre celebridades siempre han captado la atención del público. Recientemente, el vínculo entre Flor Vigna y Luciano Castro fue un tema de conversación, pero esta vez fue por los motivos de separación.

Flor Vigna, conocida por su versatilidad en el ámbito artístico, y Luciano Castro, destacado por su trayectoria en la televisión y el teatro, habían conformado una de las parejas más seguidas y queridas por el público. Su relación había sido motivo de especulación y admiración, especialmente por la química que demostraban en público y en redes sociales.

Se los pudo ver juntos en el videoclip de la canción de Flor Vigna titulado "Uy!" en el cual ellos son los protagonistas enfrente de la cámara con una gran química que se reflejaba durante la época que se encontraban juntos durante la grabación del tema musical.