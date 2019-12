El mensaje de Mati Napp que emocionó a Flor Vigna: "Sos un gran hombre"

En la noche del jueves Flor Vigna y Facu Mazzei se coronaron como la pareja finalista del Súper Bailando. En una gala cargada de emociones, la dupla recibió muchos mensajes de cariño y uno muy especial, el de Mati Napp.

El coach se refirió a ambos, pero cuando le tocó hablar de Flor, ella no pudo contener su emoción. "Es una mujer hermosa, transparente, humilde, muy talentosa. Este año hemos compartido muchas cosas, profesionales y personales. Vivimos momentos muy lindos y te agradezco. Fuiste una mujer real y libre, fuiste la mejor versión de todas las Flor que había visto. Espero que podamos llegar al lunes y ganar", dijo Napp a través de un tape.

"Me pareció muy lindo. Esas palabras me las ha dicho en privado. Sos un gran hombre y sos un gran coach. Y no quiero hablar más, porque el maquillaje no me va a durar", dijo Flor con una gran sonrisa y no pudiendo ocultar sus lágrimas de felicidad.