Fredy Villarreal contó que vivió una experiencia paranormal cuando estuvo a punto de morir

Exactamente el 23 de mayo, invitado a "Podemos Hablar" el programa de Andy Kusnetzoff en Telefe, Fredy Villarreal contó que le vio la cara a la muerte cuando estuvo internado en grave estado y le tuvieron que sacar parte de su intestino.

"Hace unos dos años, dos años y medio más o menos, me tenían que sacar un pólipo de los intestinos, de hecho me sacaron parte de los intestinos y algo se complicó y terminé en terapia intensiva, luchándola. Y sentí que me moría, que me estaba muriendo, de hecho vi la muerte. Hablé con la muerte y la enfrenté, le dije que no tenía tiempo para irme, que me espere, que tenía cosas por hacer en la vida, que no era mi momento... Para mi se enojó o se asustó y se fue. Me vino a buscar la parca, me estaba muriendo y me salvé", relató.

Ahora, en diálogo con "Agarrate Catalina", el actor y humorista brindó más detalles sobre su experiencia sobrenatural al contar que se contactó con una “entidad celestial” y con el diablo. “Hablé con Dios y le dije que, si era tan amable, no era el momento para irme; le dije que me parecía que no me podía ir y me concedió seguir en la vida, pero también me encontré con el Diablo y estaba personificado en una enfermera, que era muy mala, me hacía todo mal a propósito”.