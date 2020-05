Fredy Villarreal contó que casi muere tras una operación y que habló con la muerte

Siempre "Podemos Hablar" o "PH" deja historias de vida y anécdotas desconocidas para el público. Andy Kusnetzoff indaga y hace que sus invitados se sientan en plena comodidad para poder revelar cosas, que salen a la luz cuando el conductor llama a sus invitados mediante una pregunta al famoso e íntimo "Punto de Encuentro".

En la segunda pregunta de la noche el conductor llamó a reunirse en el centro a "Los que estuvieron a punto de morir" y Fredy Villarreal conmocionó el estudio y a todos los invitados al contar que casi fallece luego de una operación, y que mantuvo un diálogo con la muerte mientras estuvo internado en terapia intensiva.

"Hace unos dos años, dos años y medio más o menos, me tenían que sacar un pólipo de los intestinos, de hecho me sacaron parte de los intestinos y algo se complicó y termine en terapia intensiva, luchándola. Y sentí que me moría, que me estaba muriendo, de hecho vi la muerte. Hable con la muerte y la enfrenté, le dije que no tenía tiempo para irme, que me espere, que tenía cosas por hacer en la vida, que no era mi momento... Para mi se enojó o se asustó y se fue. Me vino a buscar la parca, me estaba muriendo y me salvé", relató.