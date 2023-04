Fuerte interna entre los ex "Gran Hermano": "Les dijeron que pueden irse pero que se olviden del canal"

"Gran Hermano" llegó a su fin hace varias semanas y sus exparticipantes siguen dando qué hablar. Ahora, los "hermanitos" estarían manteniendo un conflicto por Telefe debido a las restricciones en los contratos que los complican a la hora de aparecer en otros programas o canales.

Con las convocatorias de Marcelo Tinelli para el "Bailando", muchos exparticipantes como Coti Romero se vieron tentados en aparecer en el show y de hecho se mostraron haciendo bailes para postularse, pero la realidad es que aún no saben si los compromisos contractuales con Telefe o Kuarzo les traerán mayores problemas.

Todo se desencadenó cuando en LAM, Coti explicó que “están viendo” con Conejo Quiroga la posibilidad de entrar al "Bailando", ya que según la joven “está difícil la cosa”.

“Obviamente hay una negociación entre ShowMatch y Telefe para que algunos, pocos, chicos de Gran Hermano puedan estar en el Bailando”, acotó Ángel de Brito sobre la situación.

Dato fundamental sobre el enfrentamiento de los ex "Gran Hermano" con Telefe

En medio del debate que se dio en LAM, se aportó un dato fundamental sobre el conflicto: “En realidad, hubo como un ultimátum. Telefe les dijo que, si alguno quiere irse, tienen las puertas abiertas, pero que se olviden de Telefe. Pero ellos están tratando de retener a los que más les importan que son Nacho, Marcos, Alfa, Daniela…”, comenzó la panelista.

“Hoy Romina y Daniela empezaron a trabajar en un programa de Kuarzo, pero hay que ver qué quieren ellos también”, agregó De Brito. “Además, Telefe y Kuarzo los hicieron famosos, o sea que eso hay que charlarlo. Si Alfa no quiere ser panelista y quiere hacer otra cosa lo puede plantear y ahí se verá”, explicó el conductor de LAM.

“Si alguno quiere romper el contrato con algún abogado", continuó Yanina y en ese momneto, Ángel aportó un dato muy importante: “Cuando Cristian U ganó Gran Hermano en 2011, lo pusieron a entregar las flores a los invitados de AM y no le gustaba. Él quería ir al Bailando y finalmente su abogado le destraba el contrato y terminó bailando con Laurita, aunque no le fue bien”, cerró el conductor.

VO