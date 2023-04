Coti de Gran Hermano recibió una imperdible propuesta laboral, pero parece que Telefe no la autorizará

Una de las participantes de Gran Hermano, el reality de Telefe, que más revuelo generó luego de salir de la casa fue Coti Romero. A pesar de haber salido de la casa más famosa del país hace más de tres meses, la jugadora se instaló en los medios rápidamente y no dejó de figurar en la pantalla, además de tener una gran actividad en redes sociales, lo que la hace permanecer vigente.

Coti Romero en Instagram

Ángel de Brito, conductor de LAM, ciclo que tiene aire en las noches de América, pudo entrevistar a todos los participantes de Gran Hermano después de que iban siendo expulsados por el público gracias a un acuerdo con Telefe. Por eso, Ángel y sus angelitas pudieron ver de cerca que tanta pasta tenían los participantes para permanecer en los medios. Coti Romero fue una de las que sorprendió al conductor y obtuvo su visto bueno.

Coti Romero se ganó la aprobación de Ángel con su gran rapidez y picardía para hablar, contestar y surfear en las polémicas. El conductor vio en la jugadora de Gran Hermano una panelista ideal y decidió hacerle la propuesta de formar parte de su plantel de angelitas que le dan el picante necesario al programa más polémico del espectáculo. De esta forma, la ex participante recibió una propuesta formal y fue convocada por el ciclo de América.

Coti en el confesionario de Gran Hermano

Ángel de Brito se encargó de hacer pública esta convocatoria y lo confirmó a través de su cuenta de Instagram, donde dio detalles de la propuesta. Afirmó que fue una propuesta formal y que Coti Romero aceptó sin dudarlo. Sin embargo, no todo es tan sencillo y no basta con el sí de la ex participante de Gran Hermano, sino que Telefe debe autorizarla para aceptar la propuesta de ser panelista de LAM.

El conductor de LAM mostró su preocupación en las redes sociales y pidió: "Espero que Martín Kweller la autorice", escribió demostrando su interés en que Coti Romero, la más picante de Gran Hermano 2022, forme parte de su equipo de angelitas. Igualmente, Coti no es la única ex participante que Ángel de Brito tiene en la mira: también dijo que Daniela Celis le parece una gran futura panelista.

Ángel de Brito conduciendo LAM

Aunque Coti Romero y Ángel de Brito quieren trabajar juntos, parece que Telefe es dificil de convencer y que no autorizará a la ex participante. "Tanto la productora como Telefe no quieren darle fuerzas a América, que parece que viene en remontada. Un poco para joder a Canal 13 está bien, pero hasta ahí. Ahora con toda la movida del Bailando le van a cerrar el grifo también", contaron.

La guerra de looks entre participantes de Gran Hermano: Coti y Julieta coincidieron con sus outfits

Coti Romero y Julieta Poggio se han enfrentado varias veces dentro y fuera de la casa de Gran Hermano. Hasta el momento, sus opiniones son enfrentadas y nunca hubo coincidencias, pero parece que las dos tienen el mismo gusto en cuanto a la moda. Las ex participantes del reality salieron el sábado a la noche y se vistieron con la misma prenda: un corset negro.

El abrazo entre Julieta Poggio y Coti Romero en la final

Además de coincidir en el corset, Coti Romero y Julieta Poggio volvieron a coincidir en su peinado: las dos optaron por llevar el pelo suelto. Igualmente, la ahora colorada combinó el corset negro con un jean, mientras que la finalista optó por una mini negra cruzada con un cinto ancho.

NL.