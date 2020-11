Gabriela Mandato denunció a una clínica que no quiso atender a su hijo

Gabriela Mandato dio a luz a su primer hijo en medio de una difícil situación. La conductora fue diagnosticada con coronavirus el mismo día que le iban a practicar la cesárea y debió ser aislada del pequeño por esta enfermedad.

"Me internaba en el Cemic el lunes para la cesárea y el viernes anterior me hacen un hisopado que me dio positivo. Estuve meses cuidándome, no fui a trabajar. Y me dijeron, además, que el padre no viniera a la cesárea porque era contacto estrecho, así que me tenía que buscar a alguien que me acompañara", contó la rubia en el Run Run del espectáculo.

Luego, Gaby aseguró que no quisieron atender a su niño por ser contacto estrecho de COVID, a pesar de tener un resultado negativo. "No lo querían atender, no lo venían a ver. Me tuve que pelear con todo el mundo para que vinieran a verlo. Decían que tenían que atender primero a los nenes que estaban sanos. Pero a mi nene le dio negativo el test", reveló.

Triste por la difícil situación, Mandato hizo una fuerte denuncia para el sanatorio. "No me importa que me hayan discriminado a mí. Lo que más me dolió es que discriminaron a mi bebé. Porque no lo tocaba nadie. Le tenían miedo. Muchos médicos tienen pánico de esta enfermedad", disparó.