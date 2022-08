Graciela Alfano pasó por el quirófano por un inesperado problema de salud

Graciela Alfano debió someterse a una cirugía mínima que la dejó en reposo por varios días.

La actriz tenía un problema de cataratas en su visión que le estaba generando grandes complicaciones en su vida diaria por lo que decidió someterse a una intervención de la que ahora guarda descanso en su casa.



Según destacó La Pavada de Crónica, Alfano optó por una operación de rutina para sus cataratas que le llevó algunos días más de recuperación. La exvedette se recupera favorablemente y en pocos días podrá estar activa. Aunque ya no se la ve en televisión con regularidad debido a su estrepitosa salida de "Socios del Espectáculo", se espera que pronto esté al ruedo.

Graciela Alfano aseguró que la China Suárez está copiando a Rusherking: "Usan el mismo"

La relación de la China Suárez y Rusherking es la sensación del momento, todo el país habla de ellos. Sin embargo, como en todo, están las opiniones a favor y las que están en contra. Dentro de las que señalan a la pareja, se sumó la de Graciela Alfano, que reveló un polémico comportamiento de la actriz.

La artista se hizo eco del comentario del conductor y los panelistas del programa "La Jaula de la Moda", quienes aseguran que la China Suárez se mimetiza con sus parejas a la hora de elegir sus outfit, que así lo fue haciendo a lo largo de su vida y mostraron ejemplos de eso, y rompió el silencio.

Graciela Alfano manifestó que la China Suáraz y Rusherking también piensa que se mimetizan, pero explicó por qué: "Yo la quiero, la quiero muchísimo, tengo en mi teléfono un mensaje de ella, amorosa. Yo la defendí porque tengo una postura y eso entraba dentro de mi postura. Las chineadas que me he mandado, por favor. Ella me pone divina, amorosa cuando te quiere decir algo lindo: 'Potra mundial'. Y viste que 'mundial' es algo que dice él. O sea que ya utilizan el mismo lenguaje, me parece bárbaro esta simbiosis".