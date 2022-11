Gran Hermano: el precio de la minifalda por la que Julieta Poggio lloró al haberla manchado

Julieta Poggio es una de las participantes de Gran Hermano que más captaron al público en las últimas semanas.

La joven de 20 años se hizo viral con el hashtag "Fuera malas vibras" y se ganó la simpatía de la gente. En las últimas horas, Poggio volvió a protagonizar un momento muy llamativo en el programa cuando se largó a llorar al darse cuenta de que había manchado una de sus minifaldas favoritas.

"No se puede hacer nada, si estuviera en mi casa lloraría", dijo primero la joven y luego se rompió a llorar al darse cuenta de que no podía solucionar la mancha a pesar de que sus compañeros intentaron ayudarla. "Ya arruiné tres faldas así. Encima me salió carísima", dijo desconsolada.



En medio de la revolución por su percance, surgió que la prenda en cuestión es de marca nacional y que actualmente vale 20 mil pesos. Se trata de una mini que es similar a la colección que presentó la firma Miu Miu primavera/verano 2022.



La historia artística de Julieta Poggio antes de entrar a Gran Hermano

Julieta Poggio es una de las preferidas de Gran Hermano por su espontaneidad y sus frases inocentes.

Pero antes de ingresar a la casa, la rubia participó de diversos programas que marcaron su preferencia por la actuación.

"Disney" participó de “Papá por un día”, película protagonizada por Nicolás Cabré, Luisana Lopilato y Gimena Accardi. Además, en 2009 su carrera actoral despegó con el papel de “Olivia” en la tira juvenil “Consentidos”.

Julieta también fue parte de "Dulce Amor", donde interpretaba a la versión infantil de Natacha Bandi (cuya versión adulta protagonizaba Calu Rivero).

Por último, la joven tuvo su participación en Maltratadas, allí formó parte del episodio que protagonizaban Luisana Lopilato y Juan Gil Navarro y ella, junto a su hermana, interpretaban a las hijas de la pareja.