Gran Hermano: Romina Uhrig se mostró furiosa con Julieta Poggio tras dejarla en placa

Durante la gala del miércoles conocimos a los participantes nominados de Gran Hermano y el jueves, Julieta Poggio, la líder de la semana, tuvo que elegir a quien salvar.

Muchos esperaban que "Disney" salvara a su amiga Romina Uhrig; sin embargo, esto no ocurrió y "Disney" terminó por salvar a Camila, dejando en placa a la exdiputada y a Alfa. "Me costó tomar la decisión. No fue por afinidad. La tomé por estrategia", señaló.

Tras confirmarse que Romina sigue en placa para la eliminación, se dio una situación muy tensa en la casa y Juli intentó limar asperezas con su compañera. "¿Podemos hablar un minuto? Te quiero decir algo", pero su compañera optó por la negativa.

Con cara serie, Uhrig le contestó: "Estoy cocinando ahora, Juli. Después de que termine de cocinar", dijo muy seria, mientras la tensión se hacía cada vez más palpable.

"Bueno", le respondió Julieta. Y Alfa se sumó a la tensa escena para burlarse de ambas: "No sabía. No sabía que me iba a dejar en placa. Bienvenida a Gran Hermano 2023".

La Tora increpó a Julieta por las nominaciones y se generó tensión en la casa

Lucila, más conocida como "La Tora" de Gran Hermano, empezó a especular y a hacer cuentas de quienes podrían haberla votado, lo que generó un ambiente tenso entre las chicas porque Julieta le puso dos votos a La Tora. Disney en el confesionario dijo: "A mi entender se lavó las manos. Dio a entender que no somos más sus intocables para no sentirse culpable o para que la gente no tome como una traición si nos llega a nominar".

Julieta se expresó de esa manera porque cuando entró La Tora en el repechaje dio a entender que jugaba con Nacho y con Julieta, Daniela y Romina, aunque en la semana se contradijo al decir que su intocable era Nacho, pero cuando la modelo ganó la prueba del líder nuevamente las chicas volvieron a ser sus "intocables". Esta situación es la que generó dudas en la actriz que por las dudas le dio dos votos.

Daniela fue la que le preguntó a La Tora quien creía que la había nominado. “Camila, Alfa y capaz que el primo. Julieta capaz que con unito”, dijo Lucila sin titubear. Disney respondió contundente: "No voy a decir más mis votos. Ni a Romi, ni a Dani. A nadie más le voy a decir mis votos".

