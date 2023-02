Gran Hermano: Julieta Poggio no se baña todos los días y sus compañeros la tildaron de sucia

Julieta Poggio, una de las favoritas de Gran Hermano, fue señalada por sus compañeros por no bañarse de manera frecuente. Lo cierto es que la joven manifestó en numerosas oportunidades que el cabello no se lo lava todos los días y que a veces ocurre, también, con su cuerpo.

Por qué Julieta Poggio de Gran Hermano no se baña todos los días

Julieta Poggio estuvo casi tres días enteros sin bañarse y sus compañeros la tildaron de sucia especialmente porque después de la prueba semanal, un desafío físico en el que todos transpiraron, la modelo tampoco se metió en la ducha.

"¿Juli se bañó ayer después de la prueba?", preguntó Nacho Castañares. "No", respondieron Walter "Alfa" Santiago y Lucila "La Tora" Villar a coro. "¡Es terrible! Odia bañarse, no puede ser tan sucia", se quejó el joven. "Es una hija de puta", apuntó "La Tora", y agregó que a Julieta "no se le engrasa el pelo", por lo que puede estar varios días sin bañarse y nadie lo notaría.

"Pero igual te tenés que bañar, no porque se te engrase el pelo. Sino, Maxi no se bañaba nunca", sostuvo Nacho, en referencia al cordobés, que es calvo.

Un rato antes, Julieta Poggio estaba en el patio de Gran Hermano contándoles a sus compañeros que había pasado casi tres días sin bañarse. Daniela Celis supo inmediatamente que los televidentes iban a condenarla por no bañarse y le aconsejó: "No lo digas en voz alta, que nadie te escuche. Secreto, secreto. No lo repitas".

