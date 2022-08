Grego Rossello debutó esta semana en Red Flag, el ciclo que conduce en Luzu TV, y coronó su estreno con una anécdota íntima.

El influencer contó que había tenido una cita durante el fin de semana con una joven de identidad desconocida, a quien le pidió que lo ayude con su nueva computadora que funcionaba mal.

Grego Rossello tiene nueva pareja: cómo fue la cita que lo dejó en ridículo

A pesar de sentirse avergonzado por este momento, Grego Rossello se animó a llamar por teléfono a la muchacha en cuestión, quien salió al aire para contar su experiencia en esta extraña cita.

Aunque no quiso revelar su identidad, en redes aparecieron fotos de quién sería la joven que conquistó el corazón del conductor. La morocha se llama Niní y tiene más de 19 mil seguidores en Instagram donde promociona su propia marca de ropa.

Cómo fue el encuentro fallido de Grego Rossello y su nuevo amor

Antes de que trascendiera la identidad de la joven, Grego Rossello detalló cómo fue este encuentro en su propio programa.

"Tuve intimidad. Pasó algo medio papelón. Me compré una compu pero me vino fallada. La prendí y no funcionaba. Llegó ella y mi cabeza estaba en la compu, que no andaba. En un momento le digo 'te jode si veo un toque la compu'", contó.

Luego, llamaron en vivo a Niní que contó sus sensaciones sobre este momento. "El muchacho estaba más preocupado por la computadora que por pasarla bien conmigo. Real me copé y le dije mandá el reclamo a la página donde la compraste", dijo ella.