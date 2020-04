El mal momento de Guido Süller en cuarentena, solo y sin comida

Muchas personas están padeciendo la cuarentena obligatoria por el coronavirus, ya sea por estrés en medio del aislamiento o por situaciones de precariedad, los argentinos le hacen frente a esta situación como pueden. Guido Süller también se vio afectado e hizo un duro relato de cómo vive este momento.

Luego de que el presidente Alberto Fernández decretara la cuarentena a partir del 20 de marzo, el mediático quedó varado en un camping de la localidad de Zárate y ahora está padeciendo la falta de insumos. “No estoy en mi casa, estoy atrapado en un camping que se llama Las Tejas en Zárate, a 100 kilómetros de Buenos Aires. Este camping cerró y yo me quedé adentro, hace un mes o un poco más que estoy”, dijo Guido al sitio Teleshow.

“Como no tengo televisión ni Wi-Fi y el 4G me anda cuando quiere, las noticias me llegan tarde o me entero después de las cosas; cuando el Presidente dictó la cuarentena más estricta, el dueño de acá cerró con candado la entrada y yo me quedé adentro”, comentó sobre su situación.

Si bien venía tolerando esta situación, todo comenzó a complicarse cuando se empezó a quedar sin provisiones. “Me está agarrando un poco de desesperación”, aseguró. “Me estoy quedando sin comida. Esto está frente al río Paraná al lado del puente de Zárate Brazo Largo. Un pescador me dio un sábalo para comer, no sé cómo sacarle las vísceras, ¡quiero poder volver!”, agregó.

Si bien no está retenido y podría retirarse del lugar, el mediático no tiene el permiso para transitar por Zárate y eso le traería otros problemas.