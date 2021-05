Guido Süller tuvo un accidente en su casa nueva y se salvó de milagro

Guido Süller hizo un recorrido por su espectacular casa nueva de "steel frame", que según relató está sin terminar. El mediático, que también es arquitecto, se encargó de diseñar la propiedad él mismo. Sin embargo esta alegría se vio empañada por algunos malos tragos que el hermano de Silvia Süller tuvo que atravesar desde que comenzó con la construcción de este lugar. Entre los percances, relató el accidente que tuvo y que casi le cuesta la vida.

El imponente hogar de 300 metros cuadrados tiene piscina in-out climatizada por paneles solares, sala de cine y vista al lago ,entre otros tantos lujos. El mediático se encargó de diseñar cada rincón a su medida y gusto. El resultado es alucinante.

Guido Süller tuvo un accidente en su casa nueva que casi le cuesta la vida

Guido Süller también contó en primera persona el accidente que sufrió dentro de su morada cuando se le cayó un vidrio de un ventanal y se salvó de milagro.

"Se me cayó un vidrio doble de 200 kilos, a seis metros de altura.", comenzó el entrevistado con su relato en diálogo con Implacables (Canal 9). "No me cayó encima mío porque me llegó un mensaje de whatsapp. Había mucho viento y yo iba a ir a cerrar. Me detuve y por eso me salvé. No podía creer lo que estaba sucediendo. Vino una vecina a socorrerme porque estaba en shock", dijo Guido Süller.



Entre las comodidades de la lujosa casa, la nueva "cueva" de Guido Süller cuenta con un hogar a leña, una gran cocina y huerta propia. "No es una mansión, como dijeron todos", se animó a decir entre risas ante la sorpresa de los panelistas que señalaron que el nuevo "nidito" del mediático es impresionante.

¡Mirá la imponente nueva casa de Guido Süller!