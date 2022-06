Guillermina Valdés volvió a hablar de su separación de Marcelo Tinelli: "Fue una decisión de..."

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli oficializaron su separación hace un mes. Desde entonces, corrieron varios rumores sobre los motivos y sobre cómo quedó la relación entre ellos.

En el programa de este jueves de LAM, emitieron una nota que le hicieron a la modelo y empresaria, donde habló sobre este tema.

El notero fue directo: le preguntó si la decisión de separarse había sido de ella. Enseguida Guillermina Valdés le dijo que no y aclaró: "Fue una decisión de ambos. Somos dos personas adultas que nos queremos un montón y que esto era lo mejor en este momento".

Previamente, el notero de LAM le había consultado a la ex de Marcelo Tinelli qué extraña de la vida en pareja. Entre risas, respondió: "No, ahora no extraño. O sea, estamos bien así, es una decisión. Cuando uno está transitando esto, vive este espacio sin pensar mucho en el otro. Y no sé si te diría a vos si extraño algo. Por ahora estamos bien así".

Guillermina Valdés le hizo frente a las versiones de su mala relación con el clan Tinelli

Tras su comentada separación de Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés tuvo que enfrentar versiones de una mala relación entre los miembros de la familia del conductor y la suya.

Hace unos días, en otra entrevista para LAM, la modelo y empresaria habló del tema y dio su versión de las cosas. "Yo tengo buena onda”, aclaró ante la consulta sobre el vínculo familiar.

“Si alguien le quiere buscar la quinta pata al gato ya no sé. Yo tengo buena onda con Marce, no te voy a mentir, lo quiero”, agregó Guillermina Valdés y aseguró: “Marce está bien, está tranquilo, está preparando su programa, todo bien”.

Guillermina Valdés, Marcelo Tinelli y Lolo.

Luego, sobre la relación con los hijos del conductor y los de ella, la empresaria detalló: “A sus hijos los amo, fueron nueve años los que estuvimos”.

Para finalizar, cuando el notero le hizo notar que se decía que no había buena relación entre los hijos de cada uno, Guillermina Valdés sentenció: “Cero, hicimos un espacio hermoso, es al día de hoy que lo festejo, lo agradezco y lo conservo”.