Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli, separados: cómo es la actual relación de la ex pareja

Guillermina Valdés hizo su primera aparición pública después de la separación con Marcelo Tinelli.

La empresaria y modelo fue parte de un evento en el que asistieron diversas figuras y no pudo evitar las preguntas sobre su actual relación con el conductor.

"Estamos muy bien. La vida me ha dado la oportunidad de tener un hermoso vínculo con el papá de mi hijo y eso para mí es todo. Y nos respetamos, nos queremos. ¿Qué más le puedo pedir a la vida?”, contó Guillermina Valdés en Socios del espectáculo.

“Con Marcelo hablamos diariamente sobre Lorenzo, lo que es mejor para él. Es el proceso de la separación y el saber que vamos a ser compañeros toda la vida, así que agradecida”, agregó.

La teoría sobre la separación de Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli

La noticia de su separación de Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli fue confirmada hace algunas semanas por Infobae a la vez que Yanina Latorre dio más detalles en LAM sobre esta decisión.

"Todo empezó después de las vacaciones en Punta del Este. Fueron las diferencias en la convivencia lo que generaron esta crisis. Tienen una manera diferentes de vivir. Estaba rara en la convivencia", contó la panelista.

La periodista también aseguró que la gota que rebalsó el vaso fue el viaje que hizo Marcelo Tinelli con sus hijos a Europa y México para visitar a Mica Tinelli. "Se fue de viaje familiar y eso a Guille Valdés no le gustó. La decisión es de ella, él no estaba tan convencido", disparó Yanina y luego continuó: "Los hijos no se llevaban mal, pero no había onda. No fluía".