Mirá cómo decoraron su árbol navideño, Guillermo Andino, Carolina Prat y sus hijos

Como todos los 8 de diciembre, la familia Andino cumplió con el rito de armar su árbol de Navidad. Guillermo (51), Carolina Prat (43), Sofía (18), Victoria (12) y Ramón (4) —Ramoncito o “Monchi” para la familia— se reunieron en el luminoso living de “La Casa de los Suspiros”, para realizar la ceremonia más emotiva del año. En viejas cajas guardaban los tesoros que cada uno colgó de una rama del arbolito verde con vetas blancas. “Disfrutamos mucho de este momento en familia. Nuestro arbolito cumple su tercer año y Vícku le agregó nieve. Porque, según la tradición, cuando el árbol llega a su séptimo año hay que regalarlo y comprar otro. Nos encanta la ceremonia de armar el arbolito y es una tradición que cumplimos en familia desde siempre. Nuestro árbol es retro, porque con Guille guardamos adornos de cuando éramos chicos y los colgamos recordando anécdotas. Y a esos adornos le sumamos los que tenemos de cada viaje que hicimos. Porque siempre que nos vamos a algún lugar compramos algo para agregar a la decoración. Este año también le sumamos a Papá Noel dos de sus renos, Cometa y Rodolfo. Para nosotros tiene una carga emotiva muy fuerte”, asegura “Caro”.

“La Nochebuena no es una noche más en la que nos reunimos a comer. Para nosotros la Navidad es el momento mágico que une a la familia. Y, como siempre, vienen todos a casa y colaboran. Por ejemplo, mi mamá Alejandra, trae su peceto con ananá a la crema y su vitel toné. Toda la comida es tradicional de las fiestas. Esos platos que durante el año no comés”, cuenta entusiasmada. Y las “chicas” también aportan lo suyo. A Sofi “no le gustan mucho las fotos” (aclara su mamá) a pesar de estar estudiando “Ciencias de la Comunicación” y parecer dispuesta a continuar los pasos de su padre. “Vicku” es la más histriónica. Tranquila, tímida, coqueta, ama la comedia musical —estudió en la escuela en inglés de Chris Hansen del Centro Cultural San Isidro— y sueña con convertirse en actriz. Mientras “Monchi”, el “Jefe de los Andino”, que este año cursó la Salita de 4 en el Jardín de Infantes, es travieso, “muy intenso” según sus hermanas, de carácter, tenaz, ansioso y apasionado, como lo define su propia madre. Pero la familia no se siente completa si no suman a las Golden Antonia y Reina, a la perra rescatada Donnatela, al gato Bandido, al cobayo Ruperto y a la coneja América “la arquitecta” (bautizada así por los túneles que cava en la casa).

Guillermo, que acaba de renunciar al “Noticiero” de América luego de cumplir 16 años a su frente para arrancar, en febrero, con un nuevo magazine matinal que irá de 10 a 13 horas, también se apega al cumplimiento de los ritos navideños. Por eso atesora, muy bien guardado para que nadie lo descubra, su traje de Papá Noel que a las 12 horas del 24 de diciembre, vestirá para sorprender a todos bajando del techo previo sonar de la campana. Y también, previo encerrar los perros que en alguna oportunidad no lo reconocieron por su disfraz y le ladraron ferozmente.

“Empiezo a preparar todo un mes antes para no dejar librado ningún detalle. Me encanta decorar todo y pensar en cada invitado que viene. Este año armé una Navidad campestre, rústica, para la que me recolectaron un montón de piñas. Además de la deco, cada invitado se lleva de recuerdo una piña pequeña en una maceta que esconde bolsitas con dulces. También, junto a cada plato, habrá pequeños frasquitos de vidrio con brillantina roja, verde y azul en agua, para que al agitarse revelen el espíritu navideño. Generalmente, con las chicas nos vestimos de colorado, aunque este año me parece que ellas van de blanco o crudo y llevamos la bombachita rosa. Y Guille, desde siempre, tiene la tradición de ponerse una remera de Los Beatles. Y el 25 ya nos vamos a Punta del Este hasta fines de enero”, cuenta Carolina.

“Caro” y “Guille”, que cumplieron 24 años de amor y 19 de casados, se enorgullece de ser muchas veces nombrada como un ejemplo a la hora de formar su hogar y mantenerse fiel a sus principios.