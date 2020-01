Federico, el hermano de Jimena Barón, reveló quién fue su mejor cuñado

Entrevistado por Ulises Jaitt en ‘El Show del Espectáculo’ por AM 1300 La Salada, Federico Barón, hermano de Jimena Barón, arremetió contra los ‘haters’ y también habló de las ex parejas de su hermana. Apuntó especialmente contra Mauro Caiazza a quien trató de “banana” e hizo otras afirmaciones.

Durante la entrevista en el que repasó las relaciones de "la Cobra", el joven actor aseguró que el mejor cuñado que tuvo fue Daniel Osvaldo. "Creo que Daniel es un tipo divino. Me cayó muy bien, me regalaba entradas para ver a Boca.Es parte de la familia. Después, de los touch and go que tuvo puedo decirte que Delpo (Juan Martín del Potro) me cayó bárbaro, re copado".

Luego el conductor le preguntó cómo tomó el hecho cuando Jimena habló de violencia de género de parte de Osvaldo y él respondió: "Ella nunca estuvo en peligro. Por lo que me contó, siempre fueron gritos. Una pareja viste como es. Si te metes, es para quilombo. Nunca sentí que estuviera en peligro ni mucho menos porque sino uno se acerca y trata de ayudar. De privarse de hacer su laburo, quedarse en la casa, era más por ese lado".

¿Qué dirá su hermana?