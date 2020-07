Hernán Drago, mientras convive con su exesposa, reveló si ella está en pareja

Mientras en "Pampita On Line" por Net Tv. mostraban "lo mejor de las últimas 24 horas", Hernán Drago quien es panelista del programa de Pampita quedó en el centro de la escena cuando luego de mostrar imágenes de él en "Bienvenidos a Bordo", el ciclo de Guido Kaczka ya que allí habló una vez más de su convivencia con Bárbara su exesposa de quien se separó hace un año y medio pero continúan viviendo bajo el mismo techo.

Fue entonces cuando la conductora sin anestesia le preguntó su su ex estaba en pareja. Sonriente y algo desprevenido por la pregunta el modelo contó: "Que yo sepa, no” comenzó respondiendo y continuó: "Pero lo que me resulta raro es que debería ser lo ideal esto. Realmente lo que me importa es que ella encuentre su felicidad, si es sola o con alguien”.

Intentando explayarse aún más Drago siguió reflexionando: "Lo que pasa es que es proporcional a todo lo fuerte que vivimos en 20 años, entonces está bien que cada uno haya sanado o sane, si es en presente o en pasado, y encuentre la felicidad porque realmente la merecemos y confiamos en que va a ser así. Hay como una presión de rehacer la vida. Y no sé ella, pero yo estoy bien así y estar bien incluye conocer a alguien, pero tampoco voy a forzar nada. Cuando conozca a alguien, bueno... será un tema y tampoco es la idea seguir conviviendo”, cerró