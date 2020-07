Hernán Drago reveló los requisitos que tiene que tener una mujer que lo quiera conocer

Desde que se separó de su exmujer, Bárbara, con quien tuvo a sus dos hijos, Luka y Lola, Hernán Drago, el reconocido modelo internacional que hoy brilla como panelista en "Pampita On Line", el ciclo de Net Tv, se convirtió en uno de los solteros más codiciados de la Argentina y cientos de mujeres le escriben por Instagram para intentar conocerlo. Ahora él, mientras charlaba con la conductora del programa y Silvina Luna dejó en claro cuales son las condiciones que tiene que tener aquella mujer que lo invite a conocerlo mediante Instagram.

Hablando del tema, Luna le dijo: “¿Eras de likear o mandar comentarios con iconitos de bomba?” a lo que Hernán respondió: “No, no. No sé por qué me río, pero no. Ni estando en pareja ni ahora separado. No es mi estilo”, pero el tema no quedó ahí y él explicó que significado le da al famoso "like": “A través del like se busca algo. O con el like repetitivo por ahí. Y uno sabe qué está likeando y qué no. Si yo likeo una foto de Pampita cuando arranca un programa nuevo es una felicitación. Pero si le likeo una foto de ella en bikini en la playa no es el mismo like. ¿Nunca les devolvieron el like con un mensaje privado? Así se empieza, un like habilita a otras cosas después”.

Por su parte Silvina acotó: “Hoy en día ya no existen las citas a ciegas. Al tener Instagram, una antes va a mirar. Pero si lo tiene privado y lo empezás a seguir te re expone”. Entonces en ese momento Hernán reveló que tiene que tener una mujer que lo busque por Instagram: “Te mandan mensajes privados, ves una fotito chiquita y uno piensa que en principio le puede gustar. Pero obvio, muere en una fotito, pero hay que ver el perfil. Me dicen que les encantaría tomar algo conmigo, pero cuando vas a ver el perfil yo no puedo ver nada, pero ellas conocen casi todo de mí. Si me vas a invitar a tomar algo, no pongas en privado tu cuenta", explicó el modelo.