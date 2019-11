Por qué Iliana Calabró no quiere volver con su ex novio

Hace unos días en comunicación con Uliset Jaitt, Antonello Gandolfo, el empresario italiano quien fue la última pareja de Iliana Calabró (53) relató que "está abierta la posibilidad de volver" con la actriz. Aseguró que no se separaron en malos términos, que ella es un "20" y que hay un gran amor entre ellos. Ahora luego de escuchar las declaraciones de "el Tano", CARAS se comunicó con la hija del recordado Juan Carlos Calabró para saber si existía realmente la chance de volver con su ex.

De muy buen humor como siempre, Iliana atendió el teléfono y consultado sobre una posible reconciliación, fue más que clara: "La verdad es uno no sabe que le depara el futuro, es verdad que no nos separamos por un tercero o tercera en discordia, ni hemos terminado en malos términos, pero bueno, él se fue a Italia y una relación a distancia no se puede tener. La realidad es que hoy no sé si hay lugar para alguien en mi vida. No pasa por un rechazo hacia él. Estoy muy conectada conmigo misma, muy metida en lo mío. Estoy con la cabeza en otra cosa, por eso no se si la puerta está abierta para que entre alguien, ese es el motivo. Tengo mi energía y mi libido puesta en mi trabajo", explicó la diosa argentina.

Claro, a partir de la última semana de diciembre Iliana junto a Raúl Taibo, Fabián Vena, Paula Morales, Germán Tripel y Romina Gaetani estarán haciendo temporada en Carlos Paz, en el teatro "Melos" con la obra "Perfectos Desconocidos". "Este trabajo que vamos a encarar me tiene completamente enfocada y tiene toda mi energía y mis ganas. Tengo que componer un personaje y siempre es un gran desafío hacerlo. Por eso es lo que explicaba sobre Antonello, quizás el dijo que está abierta la posibilidad de volver como un deseo, pero yo hoy como dije antes no sé si tengo lugar en mi vida para alguien", explicó simpáticamente.