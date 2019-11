En medio de los rumores de crisis, Vicuña disfruta del tiempo con sus hijos

Benjamín Vicuña (41) publicó una postal en su cuenta oficial de Instagram en la que se lo puede ver muy mimoso con los hijos que tuvo con Pampita (41). Así es, el chileno se mostró más que feliz junto a Bautista (11), Beltrán (7) y Benicio (5) Vicuña en la web, a pesar de los trascendidos de crisis con la China Suárez (27).

"Árbol de la vida", escribió el actor en la fotografía que subió en sus historias y la misma se viralizó en las redes sociales. Benjamín acostumbra a compartir las imágenes más dulces de sus hijos, pues es su hija Blanquita la que despierta la melancolía en el reconocido artista, a quien recuerda constantemente.

"Siempre pensé que volver a amar era la respuesta. Encontrar a alguien que me hiciera creer de nuevo en el amor; pero no fue así, ocurrió algo mejor, me encontré a mí misma y ya no hubo nada ni nadie que pudiera reemplazarme", fue la frase escrita por la pareja del intérprete de "Torcuato Ferreira" en "Argentina, tierra de amor y venganza", que luego despertó las especulaciones de problemas entre el dúo.