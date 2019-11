Iliana y Marina Calabró se enfrentaron en vivo por el Tano

Marina e Iliana Calabró en el último tiempo mostraron cierta rispidez en su relación. Esta disputa se incrementó a partir de la aparición en los medios de las fotos del Tano, Antonello Gandolfo, con otra mujer, en momentos que tenía una relación con la actriz.

Ángel De Brito convocó a las hermanas para realizar una careo en LAM para solucionar las internas familiares. El enojo de Iliana con Marina se origina a partir de las sospechas que apuntan a su hermana de filtrar esas fotos y se hagan públicas.

Lo cierto es que diálogo arrancó con una Marina muy picante, que acusó a su hermana de mentirosa, cuando Iliana en el piso de LAM aseguró que extrañaba a Ángel y a sus angelitas. “No me dice ‘ como extraño a las angelitas, qué bien lo pasé cuando tiré la info de Pampita’”, señaló la periodista.

“¿De dónde salieron las famosas fotos del Tano?”, preguntó de manera directa De Brito, para prender el enfrentamiento con las hermanas : “Te juro que no fui yo. Y no fui yo porque las publicó Diario Veloz”, se defendió Marina.

“Voy a hacer algo que no se debe hacer, menos por una cuestión tan menor como las fotos. Te lo juro por mi viejo”, disparó la panelista para despejar todo tipo de dudas.

“Pero y por qué después, me dicen ‘Por qué no le preguntás a tu hermana’ Y yo no la quiero meter en un brete”, retrucó Iliana.

“El tema que es Fernanda Iglesias dijo que yo mentí porque habría dicho que a Iliana las fotos le habían llegado por Instragram y ella sabía que se las había mandado a Iliana”, explicó Marina. “Pero fue una mentira piadosa porque ella (Iliana) la había dibujado así con el Tano”, agregó.