Isabel Macedo recordó uno de sus episodios más controversiales gracias que vivió con Pampita. La actriz estuvo en el streaming de Moria Casán, "Nave Nodriza", y reveló detalles inéditos sobre la pelea que tuvo con la modelo en una fiesta de Punta del Este en 2010, cuando la agredió físicamente debido a rumores de romance con Benjamín Vicuña.

La noche del 1 de enero de 2010, una fiesta organizada por Shakira en la discoteca Tequila se transformó en el escenario de una pelea que dejó una marca en la historia del espectáculo argentino. En medio de la celebración, Pampita atacó a Macedo tras verla bailar con Benjamín Vicuña, su pareja en aquel entonces. Los rumores de una infidelidad entre los actores, surgidos durante el rodaje de la telenovela "Don Juan y su bella dama" en 2009, encendieron la chispa del enfrentamiento.

El recuerdo de Isabel Macedo sobre la pelea con Pampita

Quince años después del incidente, Isabel revivió el momento en una entrevista con Moria Casán. "Soy más buena yo", comentó, intentando minimizar la situación. Sin embargo, la diva insistió en conocer más detalles, a lo que la actriz respondió: "Te desmayás si supieras lo que pasó".

Macedo aclaró que en aquel momento, ella estaba sola y recién separada, y que cualquier atención masculina podía ser malinterpretada. "No, para nada, nada que ver el cuento. Yo estaba sola, estaba separada. También cuando estás separada, después de tantos años de estar con alguien, viene cualquiera, sea quien sea, y te dice: ‘Sos linda, inteligente, amorosa’. Ya ahí linkean y no quiere decir que sea de esa manera".

La intérprete destacó que el ataque de la modelo no la afecto: "No fue algo que a mí me marcó. Porque, te digo la verdad, siento que siempre tengo como un carácter y soy superrespetuosa. Soy de una manera ni violenta, ni digo cosas feas de la gente".

Finalmente, Macedo expresó que no guarda rencor y que, si se cruzara con Pampita hoy en día, todo estaría bien.

VO