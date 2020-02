Jacobo Winograd explotó de furia contra el abogado de los rugbiers

Famoso por su filosa lengua, Jacobo Winograd hizo picantes declaraciones sobre el crimen de Fernando Báez Sosa. El mediático manifestó su indignación contra el abogado de los rugbiers, Hugo Tomei, que pidió la prisión domiciliaria.

“Ojalá que Fernando hubiese sido el hijo de él a ver qué carajo hubiese dicho. Está pidiendo la prisión domiciliaria mientras Fernando está en un cajón de madera. Hijos de puta. Los rugbiers le pegaron a todo el mundo en Zárate. Esto me hace acordar a Ángeles Rawson, a Candela. A mi me importa la justicia por Fernando. Que el martes estemos todos en el Congreso. Que no les den la domiciliaria a estos hijos de puta. Graciela y Silvino, los padres de Fernando, están muertos en vida”, comenzó diciendo Winograd en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, en Radio Mitre.

“Si él quiere la prisión domiciliaria, yo quiero a Fernando con vida. No tienen vergüenza”, agregó y asimismo explicó su postura frente al deporte en sí: “Yo conozco a muchos rugbiers. No hay que maltratar al deporte. Acá estamos con una sociedad violenta, terrible. Matar a cualquiera. ¿A donde queremos ir?. Que los jueces defiendan a la gente y estos violentos que salieron a divertirse y dijeron que la vida les jugó una mala pasada. Hijos de puta. ¿Qué estamos hablando?”.

Por otro lado, Jacobo se refirió a los dichos de Alfano sobre el asesinato de Fernando: “A Graciela la quiero y la respeto, es mi amiga. Pero se equivocó. Estos que jugaron a los autitos, como dice ella, le aplicaron la pena de muerte a Fernando estos hijos de puta. Tiene que pedir perdón por lo que dijo. No puede decir una barbaridad como la que dijo”.

“Estos rugbiers festejaron la muerte de Fernando. Son delincuentes y van a seguir matando cuando salgan en libertad. Le pegaron ocho a uno. Se cambiaron la ropa. Se comieron una hamburguesa”, cerró.