Jimena Barón volvió al país e hizo una fuerte declaración: "No se bancan que me vaya bien"

Jimena Barón volvió al país después de su paso por Europa donde recibió el premio MTV EMA Sevilla 2019, en donde estaba nominada por la categoría a “Mejor Artista Latinoamérica Sur”. Además de trabajar en futuras canciones, "La Cobra" participó de este galardón donde también estaban nominados Lali Espósito, Tini Stoessel y Paulo Londra.

Lo cierto es que, después de recibir este reconocimiento, la cantante fue acusada de fraude por las fans de Lali, quienes aseguraron que sumó votos mediante una app ilegal. Renovada y feliz por el gran momento profesional que atraviesa, la artista volvió al país tras una ausencia prolongada y se refirió a esta polémica.

"No me importa nada de eso, sino es como seguir propagando la mala leche", dijo Jimena en Confrontados. "Entiendo que de todas yo soy la que no se bancan que le vaya bien. Tienen una bronquita hacia mí. Quizás porque soy más grande, porque tengo un hijo", agregó de manera irónica.

