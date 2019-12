La sorprendente confesión de Jorge Rial sobre su salud

Jorge Rial sorprendió con una revelación sobre su salud. Mientras analizaban en Intrusos la difícil situación que atraviesa Santiago Bal y su familia, el periodista se refirió a la eutanasia y reflexionó sobre la muerte.

"Traje este último concepto porque se habla mucho de esto. Es un límite finito entre la voluntad de dejar de vivir ante una situación extrema y la eutanasia, más allá de que a la eutanasia la podemos discutir y si me preguntás yo creo que estoy a favor", comenzó Rial.

“Vos podés firmar un papel para dar tu consentimiento en casos extremos. Yo lo tengo firmado hace tiempo, ahí las libero a mis hijas de tomar esa decisión. En un principio fue para mis hijas y ahora es para Romina. Las libero de tomar cualquier decisión ante un hecho puntual, no estoy diciendo que me duele la cabeza y me pisen la manguera", dijo con un poco de humor para aliviar el difícil tema que discutían.

"El caso emblemático es el de Gustavo Cerati", argumentó Rial. "La mitad de la gente decía que no sufra más, pero su madre seguía creyendo que podía despertarse. ¿Contra eso qué hacés? Si él hubiera tenido algo firmado era distinto para todos. Hay algo que está por encima de la fe y la esperanza, que es la Ley. Si vos firmaste, hay que respetarlo. Existe eso y se puede hacer", reveló.

"Lo hice porque debe ser jodido para los que te aman estar ahí y decir 'vamos hasta lo último', y vos sabés que ya no das más. ¿Por qué cargarles con eso?", argumentó. "¿Y a qué edad tenés que pensar en la muerte? ¿Ustedes no tienen seguro de vida? Bueno, es lo mismo. ¡Somos finitos, papi! Nos vamos a morir todos, eh. Durante mucho tiempo estuve solo y yo tenía a mis dos hijas. Ahora estoy casado felizmente y te lo planteás de otra manera. Tiene que ver con la dignidad, es mi ultimo momento, es mío y tenés que respetarlo. Punto", cerró.