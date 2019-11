Jorge Rial defenestró a Gastón Pauls por sus declaraciones sobre el terraplanismo

Gastón Pauls hizo curiosas declaraciones sobre el terraplanismo. Al ver qué decía el actor sobre el tema, Jorge Rial opinó y no tuvo piedad. "Hoy me sentía medio boludo, pero vi esto y se me pasó", escribió filoso el periodista en Twitter.

Hoy me sentía medio boludo. Pero vi esto y se me pasó. pic.twitter.com/oxeRgE5DOa — JORGE RIAL (@rialjorge) November 28, 2019

El actor había hablado al respecto: "Entro a plantearme sobre el terraplanismo hace cuatro años más o menos. Yo siempre daba el ejemplo de Galileo Galilei como el de una persona que iba contra el poder, contra lo que supuestamente era la verdad. Para mí era un ejemplo conmovedor, ir contra lo instalado. Hasta que un día me dije 'pará, ¿y si la cosa es al revés?'"

"Empecé a ver las dos teorías, llegué hasta los griegos. Y escuché a los que decían que la tierra giraba alrededor del Sol, y los que decían que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra. Me parece súper interesante. Nadie sabe cuál es la verdad. Yo no salí de la Tierra para ver si es redonda. Yo no me encontré con una pared de hielo, todavía. Lo que sí sé es que esto a mí me alimentó la duda. Y la duda es absolutamente bienvenida", sumó Pauls.

"¿Se mueve la Tierra, se mueven los astros, qué es lo que se mueve? Para mí lo que se mueve es el espíritu nuestro, constantemente. Y pide eso, constante movimiento y adaptación a lo que el nuevo día nos brinda", planeteó el actor. "En los últimos años el mundo ha intentado a leer cosas que antes no leía, como por ejemplo la astrología. También con la alimentación y la educación, y es algo que yo hago con mis hijos", agregó y además sotuvo "(...) Nosotros compramos una historia oficial. No sabemos leer las nubes, que tienen una forma... por algo será", concluyó.

Tras las duras críticas de Jorge Rial, Gastón Pauls se defendió es hizo descargo en sus Instagram Stories: "No expliqué nada. Solo hablé de lo bueno que es dudar. Parece que no les gusta que la gente dude de sus 'verdades'. Solo verás lo que ellos quieren que veas".