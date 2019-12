Jorge Rial volvió a Intrusos y dio detalles de su salud

Jorge Rial volvió a Intrusos después de haber sido intervenido de urgencia por problemas en la vesícula.

"Acá estoy estoy es lo que quedó de mi. Tengo un órgano menos, pero el principal está bien. Se niega a veces, pero bueno… estoy hablando del cerebro, obviamente”, dijo al inicio de su programa.

"Bajé cuatro kilos, ya venía dejando varios en el camino así que quedaron los escombros”, aseguró sobre su aspecto y bromeó contando una anécdota.

"Justo me había hecho rebajar la barba un día antes a pedido de Liliana Parodi y al día siguiente me pasó esto. Me tengo que dejar la barba larga, no hay nada que hacer al respecto”, añadió.