Jorge Rial le declaró la guerra a las personas que él siente que usaron a su hija Morena Rial para aparecer en la televisión a sacar los trapos al sol sobre su mala relación.

Por semanas, la joven visitó varios programas de televisión y escandalizó con las revelaciones sobre la violencia que vivió en su niñez y algunos hechos escandalosos que pasó y por los que culpabiliza a Jorge Rial.

En medio de esa situación y cuando aún se recupera de su falla cardíaca, Jorge tomó cartas en el asunto y ahora se propone demandar a varias personalidades televisivas, entre las que se encuentra Luis Ventura.

“Esas dos o tres personas que usaron a mi hija, ahora que son demandados por la justicia, se escapan. Si tenés huevos y la fortaleza para decir las cosas en pantalla, bancate después la otra. Cuando fue lo de mi hija no dudaron en llevarla, explotarla y hacerme mierda ¿Más intimidad que eso? Pero nadie dijo ‘nos estamos yendo a la mierda’. Durante diez días la explotaron para que hable de mí, y ahora cuando tiene un problema la matan. No les sirve más. El viernes fui a una audiencia y me falta la mitad de la gente, Ventura y Mazzocco”, dijo el periodista en diálogo con LAM.

Jorge Rial habló sobre cómo están las cosas con Morena Rial

Luego, Rial profundizó en su relación con Morena y cómo están las cosas ahora: “A mí me duele ver a mi hija así. Nunca voy a hablar mal de ella y la voy a amar siempre. También amo a mi nieto y lo extraño, no lo veo hace tres o cuatro meses", apuntó el conductor.

En este sentido, Jorge también habló de los hechos delictivos entre los que se vio involucrada su hija mayor: "Ver a mi hija con todos esos quilombos me da vergüenza, yo pido disculpas. No le enseñé a mi hija esto. Hablé con todas las supuestas damnificadas y les pedí disculpas. Me da vergüenza, ¿pero qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir a atacar a mi hija? Llegó a mi casa con amor y así fue criada. Yo sé lo que sufrió, pero me dolió como la pincharon para exponerla”.

Por último, Rial habló de su nieto, Francesco y de su hija Rocío: “Hoy me interesa ver a mi nieto que está en Córdoba con el padre, lo extraño a él nada más, mi hija es grande y tomó decisiones. No es la primera vez que pasa esto. Ella es injusta. Siempre tiene un lugar al lado mío, va a ser difícil porque dijo cosas duras. Rochi está bien, dando exámenes, somos muy compañeros, el sábado vino a comer. Ella tuvo que ponerle un bozal legal a Morena. Su hermana se sintió muy dolida y es una chica que no se mete con nadie”.

VO