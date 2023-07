Flavio Mendoza ha dejado su huella en el mundo de la danza y el espectáculo a lo largo de los años. Actualmente se desempeña como panelista en el popular programa de televisión "Polémica en el Bar", espacio que conduce Marcela Tinayre en las noches de América TV.

Desde sus primeros pasos en el mundo artístico, Flavio Mendoza ha demostrado un talento innato para la danza. Su estilo único y su pasión por el arte lo han llevado a convertirse en una figura destacada en la industria del espectáculo en Argentina. A lo largo de su carrera, ha participado en numerosos ciclos televisivos, obras teatrales y producciones musicales, ganándose el reconocimiento y el cariño del público.

Acusan a Flavio Mendoza de maltratar a sus bailarines

Sin embargo, recientemente se ha visto envuelto en una controversia debido a una grave acusación que se hizo pública en Twitter. El actor Esteban Lisazo, quien ha trabajado en tiras como "Educando a Nina", "100 días para enamorarse" y "ATAV 2", lanzó una grave acusación en su contra, generando revuelo y múltiples reacciones.

"Pregunten por los 'Bautismos' que hacía Flavio Mendoza para dejarte entrar a Stravaganza. Pregunten... Lo sabe todo el mundo. Y ni hablar de la misoginia y maltrato que maneja", escribió el intérprete en un tweet.

Acusación contra Flavio Mendoza.

Estas afirmaciones han generado una gran cantidad de comentarios y debates. Por su parte, Jorge Rial citó el tweet y expresó: "Teléfono para Flavio Mendoza", y como era de esperarse el mediático salió a defenderse. No obstante, no respondió lo que el actor anteriormente había asegurado, sino que, apuntó directamente contra el conductor de Argenzuela: "Contesta los tuyos que son reales".

Respuesta de Flavio Mendoza a Jorge Rial.

En esta misma línea, Esteban Lisazo continuó otorgando detalles de esta acusación y destacó que no podía explicar lo que supuestamente vivieron algunos de sus amigos trabajando con Flavio Mendoza, puesto que, a él no le sucedió.

"No, lo de Flavio no puedo contarlo porque nunca me paso a mi, yo nunca trabajé con él, pero tengo amigos íntimos que pueden dar fe de esto, el tema es que se animen a decirlo por el grado de humillación que los hacia pasar adelante de todos", afirmó tras la consulta de otro usuario.

Acusación contra Flavio Mendoza.

Para finalizar su denuncia, Esteban redobló su apuesta contra Flavio Mendoza y resaltó que los bailarines afectados no desclasificarán estas vivencias: "Los bailarines nunca te van a contar los que los obligaba a hacer para entrar al show porque es realmente humillante, y se los hacia peor a los que decían que eran heterosexuales", sentenció.

AM