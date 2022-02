Jorge Rial sorprendió con un anuncio en medio de los rumores de crisis con Romina Pereiro

En los últimos días, un rumor sobre una supuesta crisis entre Jorge Rial y Romina Pereiro comenzó a regarse como pólvora luego de que el periodista decidiera partir rumbo a Miami en un viaje en solitario.



En medio de las especulaciones y tras el silencio de la pareja, el ex Intrusos sorprendió en sus redes sociales al hacer un anuncio, sobre todo porque hacía tiempo que no compartía detalles de su vida en las redes sociales.

"Desde el lunes 7 de febrero #Argenzuela cambia de horario. Los esperamos de 10 14 horas por @Radio10. ¡Nos vemos!", escribió Rial a través de su cuenta oficial de Twitter.



"Un gran desafío en esta nueva etapa de mi vida. Feliz de seguir haciendo lo que me gusta. Los espero a partir de las 10 de la mañana y hasta las 14. Vamos a volver a la calle. Donde se genere la información vamos a estar. Sin dejar de ser malos ni irónicos, obvio. Es nuestra esencia", agregó luego en Instagram.

Ángel de Brito habló de las especulaciones sobre el reencuentro de Jorge Rial con la Niña Loly

"¿Rial fue a encontrarse con Loly?", fue la consulta que recibió Ángel de Brito en sus redes. Sin vueltas, el periodista dio detalles y desmintió la crisis entre Jorge Rial y Romina Pereiro.

"Una semana de vacaciones. No está separado ni en crisis. Me preguntó por #LAM", aseguró tras las preguntas por la situación amorosa de Jorge Rial, que por haberse ido solo de vacaciones, se supuso una separación que no existió.



Como si eso fuera poco, otra pregunta decía: "Jorge Rial fue a reconquistar a la Niña Loly?", pero sin vueltas, Ángel de Brito fue contundente y respondió: "Larguen la adulterada", evidenciando que nada de eso es cierto, que se manipula la información y que se comunican cosas que no son verdad.

