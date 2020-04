José María Listorti reveló cuál era la nota que más odiaba hacer en VideoMatch

Lo tenía guardado vaya uno a saber desde hace cuánto tiempo, lo cierto es que José María Listorti, un histórico de "VideoMatch" y "ShowMatch" reveló, en una entrevista que le hicieron Migue Granados y Martín Garabal en el programa, "Últimos Cartuchos", cuál fue la nota o el sketch de humor que más odiaba a hacer, aunque nunca dejó de realizarlo en "VideoMatch" ya que era un clásico de cada programa.

"Las notas del jugo loco las odié toda mi vida, me parecía tonta, torpe, básica, me parecía de nene de primaria poniéndole sal a un jugo para que hagan caras, era de preescolar. Y a Marcelo, parece que no sé si a Micaela o Candelaria, que en ese momento eran chicas, las hacía reír, y me hacía grabar esa nota siempre, y yo sufría. Encima les había gustado que los chinos hagan caras, que son más graciosos, y teníamos que ir a los supermercados del Once", comenzó relatando.

Además el conductor, y actor, reveló que esas bromas después le jugaron una mala pasada: "Iba a un restaurante y todo el tiempo me ponían sal al té, y me daban cada porquería para comer. Una vez pedí un té y me lo traen con sal, y yo me di cuenta antes porque le habían puesto mucha y se veía, se lo dije, se fue a traerme otro, y tres veces me trajo el mismo té con sal, hasta que me tuve que ir del lugar’’, recordó a pura gracia...

¿Le guto o no le guto? cómo diría José María luego de tomar en "Jugo Loco"...