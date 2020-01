El contundente mensaje del novio de Juan Carlos Acosta tras las acusaciones en su contra

La muerte del bailarín Juan Carlos Acosta generó una gran repercusión en el ambiente y las miradas se posaron sobre Rodrigo Donato, su pareja.El joven fue el último en comunicarse con el participante del Bailando y su entorno asegura que mantenía una "relación tóxica" con él.

“No voy a hablar de eso ni entrar en detalles. No sé por qué apuntan contra mí. Nosotros estábamos muy juntos. Yo sé que no le contaba a sus amigos que nos estábamos viendo. Yo a muchos de sus amigos nunca los vi. No me hago cargo de eso”, dijo en Los ángeles de la mañana.

Gastón Repollo, íntimo amigo de "Juanky" fue quien aseguró que le hizo una denuncia por violencia. “No tengo relación con la familia, ayer llamé 20 mil veces para saber cuándo era el velorio. Fui al velorio porque lo busqué por Internet. Es falso que me hizo una denuncia junto a Gastón, que yo esté enterado, no. La familia y sus amigos me ignoraron”, aseguró.

Luego dejó un contundente mensaje en su Insta Stories. “El universo y el tiempo se encargan de todo. Yo siempre voy a respetar la memoria de la persona que amé y quise con mi corazón. Que me enseñó y se brindó a mí. El resto sabrá”, escribió Donato en su cuenta de la red social.