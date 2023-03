Juan explotó contra Alfa y Cata por sus besos al salir de Gran Hermano

Juan no olvida ni perdona a Alfa. Aquel enfrentamiento que se dio en la casa en las primeras instancias de Gran Hermano continúa vivo varios meses más tarde y con los dos jugadores afuera del juego. Ahora, "el tachero", quien fue uno de los primeros eliminados, volvió a cargar contra su archienemigo y además le pegó a Cata por acercarse a él.

Beso de Alfa y Cata en una fiesta.

En un explosivo móvil que le dio a Carmen Barbieri para el programa Mañanísima, Juan le sugirió a la comediante que cortara el coqueteo con Alfa que llevó adelante hace unos días, cuando se prometieron un encuentro en la costa Atlántica, pero el ex Gran Hermano faltó a la cita. Para Juan, fue lo mejor que le podía pasar. "Te salvaste, Carmencita", le dijo mirándola a los ojos.

"Olvidate, Carmen, Alfa no es para vos. No está a tu altura, no te llega ni a los talones. No te conviene para nada, y además tenés que saber que él no quiere a nadie. Solo se quiere a sí mismo. Y si acepta ir a tomar algo o con vos o salir alguna vez es para colgarse y tener un poco más de cámara, que es lo que le gusta", disparó sin filtro.

Alfa en la casa de Gran Hermano.

Para sumar más "contras" de Alfa, Juan le dijo a Carmen que "es un machista de los de antes" y si bien admitió que "hay mujeres, entre ellas panelistas, que se sienten atraídas por esa cosa de seductor que tiene", enseguida aseguró que "yo no sé que le ven, porque para mí no es ningún seductor".

Para cerrar habló del viral beso entre Alfa y Cata en una fiesta, y expresó: "No puedo creer lo de Cata. Estuvo muy mal. Los vi a los besos y me dio repugnancia. Se me revolvió el estómago. No lo podía creer".

J.CH