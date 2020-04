El descargo de Julián Serrano tras la ruptura con Malena Narvay: "Los de afuera son de palo"

Malena Narvay hizo fuertes declaraciones sobre su ruptura con Julián Serrano y, tras confirmar la separación, dio a entender que la relación "no fue sana".

“Yo perdoné mucho durante esa relación. Y no es que me arrepienta, pero no está bueno acostumbrarse a aguantar lastimaduras por amar a alguien por más de que lo ames con toda tu alma. No está bueno perder tu amor por vos. Obviamente puede haber obstáculos y problemas en una pareja, pero el amor no tiene que ser en mayor parte aguantar o sufrir. El amor debería ser en su mayoría para fluir y darnos alegría y crecer, o por lo menos yo creo en eso”, dijo en diálogo con Teleshow.

Lo cierto es que, después de que estas declaraciones salieran a la luz, el influencer tiró un fuerte tweet que, aunque no tuvo destinatarios directos, sus seguidores lo relacionaron a su ex. "Los de afuera son de palo", disparó con ironía.

Al momento de hablar de su ruptura, el actor no dio mayores detalles. "Ahora no estamos juntos. Se podría decir que es un impasse. Estamos distanciados, pero no estamos peleados. Justo se dio lo de la cuarentena y entonces fue todo más raro. Pero ahora no estamos en una relación, por eso no subimos fotos juntos. Seguimos en contacto, tenemos la mejor de todos modos", confesó.