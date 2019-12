La emotiva despedida de Julieta Bal a su padre, Santiago Bal

Luego de varios meses de pelear contra la muerte y sobreponerse una y otra vez, tristemente, el lunes por la mañana, a sus 83 años, Santiago Bal falleció debido a una serie de complicaciones en su salud. Exmarido de Carmen Barbieri, y padre de Mariano, Julieta (a quien tuvo con Silvia Pérez) y Federico, el capo cómico dejará un hueco muy grande en el mundo artístico.

Sensibilizada por perder a su padre, Julieta le dedicó un tierno posteo a su padre y unas hermosas palabras: "Nos volveremos a encontrar. No tengo ninguna duda. Esto no pudo haber sido todo. Fue sólo una parte. Que nos costó mucho, no estuvimos disponibles ninguno de los dos para el otro muchas veces sino la mayoría, pero al final, te fuiste en paz y yo me quedo en paz. Este ya no era un buen lugar para vos papá. Ahora ya estas bien. Lo sé", comenzó escribiendo.

"Y ahora, sabiendo cuanto me querías, puedo tomar tu amor y seguir para adelante con una linda vida. Gracias por darme lo más valioso que es mi vida. Gracias por mi mamá. Gracias por mis hermanos. Gracias por todo lo que aprendí y por lo que soy. Con nuestra historia, fabriqué mi ser. Pasé por todos los estadíos que se pueden pasar con vos papá. Y hoy, que te fuiste a dar un paseo por las nubes, empiezo a transitar otro camino. Uno que juntos diseñamos también antes de que te fueras. Gracias Dios. Gracias al amor de mi vida por acompañarme, cuidarme, amarme como nadie jamás. Gracias mamá por ser la mejor de mi vida. Gracias a toda mi familia por existir. Gracias a mis amigos hermosos que laten al lado mio. Gracias Carmen por cuidar y amar a mi papá como nadie. Gracias Mariano por ser quien sos. Gracias Fede por volver a creer en nosotros. Gracias a toda la gente por su cariño. Gracias a los medios por tanto respeto. Gracias a Dios porque hoy, no fue el día que tanto imaginé. Hoy fue mucho mejor que lo que pensé. El esta en paz. Y yo también. GRACIAS. HASTA LA PRÓXIMA PAPÁ"