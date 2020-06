Julieta Prandi enfrenta una dura denuncia por parte de su exmarido

Las peleas judiciales entre Julieta Prandi y su exmarido, Claudio Contardi parecen no tener fin y esta vez fue él quien denunció a ella a quien la hace responsable de "impedirle el contacto con sus hijos" Rocco y Mateo. En las últimas horas del día de ayer el empresario radicó una denuncia y así la hizo efectiva contra la modelo y conductora.

La periodista, Fernanda Iglesias precisó que el acta dictamina que los niños debían ser trasladados el domingo a su casa, pero que eso no ocurrió. En el documento, Contardil señaló a Julieta por no tener comunicación alguna con Rocco y Mateo desde hace una semana, porque "no responde a las llamadas telefónicas", y así no contribuye a "el bienestar de sus dos hijos".

Por su parte, Karina Barrio, la abogada de Prandi, rechazó la denuncia. En una nota con radio Del Plata, aseguró que “no tiene fundamentos” y que Contardi se comunica con sus hijos “varias veces”. "Los chicos estuvieron un mes con Julieta porque su padre no tenía servicio de internet en la casa donde vive y como ahora las clases son virtuales, no podían hacer sus tareas sin esa herramienta. Sobre todo el mayor, que tiene 9 años. Luego, cuando eso se solucionó, fueron una semana a la casa de Contardi y ahí hubo algunos problemas".

¿Que pasará?