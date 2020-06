Julieta Prandi dio detalles de los avances en la causa en contra de su exmarido

Julieta Prandi contó cómo esta hoy la causa que lleva en contra de Claudio Contardi, de quien se separó legalmente y firmó el divorsio en novimebre del 2019. Según sus declaraciones, su exmarido y padre de sus hijos la estafó económicamente y maltrató al punto de dejarla sin nada.

"En ese momento, yo tomé la decisión de irme de mi propia casa porque sentí que era lo correcto, pero la verdad es que debería haber pedido la exclusión del hogar, que es acudir a la Justicia para que te ayude porque es el hombre el que tiene que dejar la casa. Esta semana logramos que el juez me restituya la casa conyugal, que fue el último hogar de mis hijos", expresó la modelo de 39 años en la mesa de Mirtha Legrand.

Luego, la rubia argentina continuó: "Me encontré con una casa devastada. Voy a tener que hacer una gran obra porque hay que renovarla toda. Tengo que arreglarla y amueblarla, porque está vacía. Yo me fui y recién ahora logré el acceso a una de las viviendas que teníamos. Hasta esta semana, yo no estaba habilitada a entrar a mi propia casa, porque soy la que se fue y él es quien se quedó".

"Tuve una perimetral en un momento específico, durante unos meses, porque estábamos en un limbo legal con la entrega de los nenes. Yo pasé momentos horribles, espantosos, pero hoy entiendo que más allá de todas las estafas económicas que sufrí, hay cosas que no voy a recuperar porque para la Justicia pasó mucho tiempo", agregó Prandi en diálogo con Juana Viale.

Asi, la mamá de Mateo y Rocco finalizó: "Ahora estamos intimándolo para que pague alimentos, algo que no pagó jamás, por lo que hay que embargarlo. Si bien no es una persona que tenga un sueldo fijo, se maneja en auto, paga la nafta, se mueve mucho... así que algo debe tener. Yo sigo siendo el único sostén de mis hijos, alquilo una propiedad para estar con ellos y me hago cargo de todo".