Camilia Cavallo confirmó su separación de Mariano Martínez

La historia de amor de Camila Cavallo y Mariano Martínez comenzó por Instagram: se conocieron, se engancharon y comenzaron su convivencia. Fruto de su relación nació la bellísima Alma. Vivieron momentos mágicos de pura felicidad pero en medio de la cuarentena a raíz de la pandemia por el Coronavirus, algo habría cambiado, y estos últimos días enfrentaron rumores de crisis.

Algunos medios aseguraron que ella habría dejado la casa familiar al norte de la Provincia de Buenos Aires. Es más, la última imagen juntos en Instagram data del mes de abril, mas precisamente el 14 de ese mes cuando la joven y bellísima modelo cumplió 26 años. Si bien desde que están juntos nunca atravesaron momentos de crisis CARAS Digital se comunicó con Camila quien con gran predisposición aclaró que los rumores son ciertos y que ambos están separados.

Vía WhatsApp este portal le consultó a "Cami" si era verdad que estaba separada del actor y la joven respondió: "Si es cierto, ahora nos estamos enfocando en que los peques (haciendo alusión no sólo a su hija sino a los dos hijos que tiene Martínez con Juliana Giambroni, Olivia y Milo) estén bien. La verdad no tengo mucho más para decirles. Gracias por la preocupación", dijo la modelo quien lejos de esquivar los rumores o no responder las llamadas y mensajes, tuvo la amabilidad de responder y aclarar la situación.