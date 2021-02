El emocionante video de Karina Gao tras salir de coma y escuchar el corazón de su bebe

Karina Gao, quien se encuentra embarazada, está dándole batalla al coronavirus. La cocinera de "Flor de Equipo" salió del coma inducido, debido a fallas en su sistema respiratorio el pasado 5 de febrero. Y hace escasas horas se despertó y mostró como late el corazón de su bebé en camino.

La cocinera utiliza las redes sociales para seguir comunicada con sus seguidores y así dar a conocer las mejoras en su cuadro de salud. En esta ocasión, ella mostró como monitorean a su pequeño.

“Un saludito de bebu 3 a esta comunidad”, escribió la influencer y de fondo musical eligió el tema “Dreams” de The Cranberries. Apenas se despertó del coma, Karina sorprendió a sus compañeros del programa de Florencia Peña al mandarles mensajes de WhatsApp para darles tranquilidad sobre su estado de salud.

Karina Gao, la cocinera de "Flor de Equipo", salió del coma farmacológico

Luego de contraer Coronavirus, la salud de Karina Gao, la cocinera de "Flor de Equipo", el programa de Flor Peña por Telefe se fue agravando y embarazada y todo tuvo que ser internada en terapia intensiva y luego la llevaron al coma farmacológico en el Sanatorio Otamendi. La preocupación por la salud de ella y su bebé fueron muchas pero hoy hubo grandes noticias ya que la despertaron.

"Hola gente! Queremos compartir con ustedes que nos acompañaron con tanto amor en esta difícil situación que nos tocó pasar, que Kari ya salió del coma inducido", publicaron en la cuenta de Instagram de la cocinera.

Con letras grandes y emojis de corazones agregaron: Fuerza Kari y siguieron informando: "Ella y su bebu se encuentran bien, descansando y reponiéndose para poder volver con todo! Gracias por tanto amor".

Vale recordar que en su momento desde el sanatorio Karina había escrito un mensaje para alertar a sus seguidores: “Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa. Les voy a pedir el último favor de rezar por mí. Me van a inducir a coma dentro de 15 minutos. No sabemos cuándo me voy a despertar. Recen por mí, por favor”. Por suerte ya despertó y evoluciona favorablemente.