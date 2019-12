Fuerte cruce entre Karina y Cinthia Fernández: se dijeron de todo

Karina "La princesita" está entre las cinco preferidas en el Bailando. Pero este "avance" en el certamen parece que molestó a Cinthia Fernández quien cuestionó al jurado por salvarla.

“No estaría entendiendo por qué le perdonan la vida a Karina. Muchas parejas mejores y con más show están en el duelo”, dijo la morocha en Twitter.“¡Y tanto a Flor como a mí no nos abrazo! Ni saludó. Creo que otras personas lo merecen más”, continuó.

Lo cierto es que, al enterarse de esta chicana, la rubia le contestó sin filtro. “¿Lo estás mirando por TV?”, dijo y luego compartió un video del momento en el que Marcelo anunciaba que ella era la ganadora del voto telefónico y le daba un beso y un abrazo a Cinthia. “Y ahí está cuando te saludé apenas dieron los resultados porque quizás no te estás acordando. No hace falta mentir así. Inventate otra cosa”, disparó. “Hay gente que no puede ver a otra siendo feliz”, terminó la cantante.