Kennys Palacios: "Voy a lanzar mi cápsula de make up dentro de la marca de Wanda"

Kennys Palacios es amigo de Wanda Nara desde 2013. "Cuando Valu (Valentino López) tenía meses", señala el estilista.

Tantos años hicieron que la relación entre ellos se convirtiera en una fuerte amistad con convivencia incluida.

Quién es el maquillador y peinador de la ex de Mauro Icardi, que también es amigo de varias famosas como Karina Jelinek, Floppy Tesouro y Charlote Caniggia.

-¿Se podría decir que sos el gran confidente de Wanda Nara?

-No sé si la palabra es confidente. Yo me considero más amigo. Con un amigo conversás de todo: lo bueno, lo malo, lo divertido… y hasta llorás. Confidente me suena como que confiás cosas raras o de trampa.Cuando dicen “confidente” suena como que le sé todos los secretos. Y yo creo que todos nos guardamos algunos, no sé si confiamos siempre ciento por ciento.

-¿Y cómo es Wanda Nara como amiga?

-Ella también me aconseja. Es un ida y vuelta.

-¿Te molesta que te pregunten cosas de ella?

-Mi circulo intimo sabe que odio que me pregunten cosas. No sólo de Wanda. Así que ya no lo hacen.

Kennys Palacios y Wanda Nara.

Su relación a distancia

Kennys Palacios trabaja como estilista desde hace años. Maquilló y peinó a muchísimas famosas, hasta a Susana Giménez. "Me llevo bien con todas las que laburé. Con Karina Jelinek, Floppy Tesouro y Charlote Caniggia compartimos cenas y cumpleaños más allá de lo laboral. Y con Wanda también solo que cambia porque convivimos tres años. Me considero más de la familia", señala el profesional.

Esa amistad tan sólida con la hermana de Zaira Nara, hizo que Kennys Palacios viajara constantemente a Europa, donde hasta hace días, estuvo viviendo la empresaria.

Con ella recorrió varias ciudades, se instaló en todas sus casas y compartió momentos de juego con sus hijas más chicas. De esta manera, su noviazgo con Roi Orbegozo, a veces se convierte en una relación a distancia.

-¿Se complica la relación con tu pareja con tantos viajes?

-Estoy en pareja hace nueve años. Es una relación a distancia que funciona muy bien. Cuando me fui un año él vino a verme y yo viajé acá también. Obvio que hay cosas que molestan como me pasaría a mí si yo viera que él está en una fiesta. Pero creo que ya hay una confianza de muchos años. Pasamos esa etapa de celos… si no hay confianza después de nueve años... No tengo nada que ocultar por eso subo todo a redes.

Kennys Palacios y su novio Roi Orbegozo.

-¿Les cuesta el momento de la despedida?

-Sí, al principio es difícil pero ya estamos acostumbrados. Él ya me conoció haciendo viajes por laburo. Soy de Sagitario y por ende muy liberal.

-Mostrás poco de tu vida personal y de tu pareja, ¿a qué se debe?

-Sí, soy de mostrar muy poco mi vida personal. No me gusta mucho exponer eso. Subo lo justo y necesario de mi mundo. Y él es muy poco de redes.

-¿Se dedica a tu mismo rubro?

-No, tiene una cervecería artesanal en Tigre. Suelo ir con mis amigos, con mi familia, las he llevado a Charlotte y a Floppy... Cuando queremos comer gratis siempre está el novio que nos salva (risas).

-¿Se lleva bien Wanda Nara?

-Sí, con Wanda se llevan bien. Han compartido cenas.

Kennys Palacios con Wanda Nara y Susana Giménez.

-Además del estilismo, ¿te gustaría dedicarte a algo relacionado con la moda?

-No sé coser nada pero me gusta armar looks. Uno va aprendiendo y conociendo a la persona con la que labura.

-¿Qué planes tenés a futuro?

-Estoy con unos amigos planeando poner un Estudio con un espacio para fotos, otro para peluquería y otro para maquillaje. Ya tenemos el lugar. Y estoy por sacar la línea de Make up. Kennys Palacios by Wanda Nara. Va a ser mi cápsula dentro de la marca de Wanda.

-¿Sos consciente de que tu nombre se está volviendo una marca, no?

-Sí, viral… las redes sociales son crueles pero la verdad que he recibido lindos comentarios de la gente.