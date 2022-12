La China Suárez y Rusherking alentando a la Selección

Los nervios y la adrenalina que se vivió por el partido de la Selección Argentina que jugó hoy contra Polonia, Eugénia "La China" Suárez y Rusherking se hicieron presentes en el partido y vieron pasar de lleno a octavos de finales a la Scaloneta. Desde le estadio, la actriz y el cantante se mostraron muy felices y mas juntos que nunca ante los rumores de separación que se habrían instalado, y compartieron fotos en sus storys. “Es un sentimiento, no puedo parar”, escribió La China en su cuenta personal de Instagram.

Por otro lado, Rusherking también compartió en sus historias de Instagram fotos en el estadio junto a su novia, viviendo una experiencia única y la victoria de la Selección. La pareja esta hace pocos meses juntos y cabe recordar que La China rompió el silencio cuando salio a la luz su nuevo noviazgo y dijo: "Es muy fuerte lo que me pasa con Tomi. Al principio, les decía a mis íntimos que no lo podía explicar y entendí eso de que hay amores que no tienen explicación".

Rusherking en Qatar minutos antes de ver jugar a la Selección

Rusherking y La China Suárez juntos en Qatar

El rumor de separación de La China y Rusherking

Luego de un rumor de separación por infidelidad de Rusher con su ex novia Maria Becerra, La China salió a desmentir dicha información por la cuenta de Instagram @chusmeteando donde repostea una historia donde se los ve compartiendo juntos una cena familiar con su novio

La China comparte en sus historias que no esta separada de Rusherking

La noticia se dio a conocer cuando Rusherking se encontraba en Las Vegas, hospedado en el mismo hotel que su ex novia, donde supuéstamente habrían tenido una noche intima mientras La China se encontraba en el país árabe filmando para la plataforma de Star+.