Rufina Cabré logró emocionar a toda su familia al recibir un diploma en donde fue elegida como la "Mejor compañera" según sus amiguitos. Contentos por esta noticia, la China Suárez y Nicolás Cabré compartieron tiernos mensajes dedicados a su hija.

Mientras la China mostró el diploma de la niña, el actor fue por más y compartió una foto familiar en donde aparecía su ex para dedicarle unas palabras a su pequeña.

"Rufita hermosa. Podría poner tantas cosas. Pero creo que la foto explica todo. La foto sola habla del amor puro de una familia. (Los que están, y los que no pudieron ir…). Del orgullo que nos da acompañarte y verte, siendo lo que sos. El orgullo que nos da, que hayas salido la mejor compañera, elegida por tus amiguitos. Lo cual no nos sorprende, sino que nos confirma que todo lo que vemos en vos es real", comenzó en una extensa publicación en donde destacó la foto con Rufina, la China y otros familiares.

"Te felicito amor mío, te agradezco infinitamente las sonrisas que me regalas, y lo hermosa qué haces mi vida. Gracias, gracias y gracias. Me haces el papá más feliz del mundo!!! No cambies nunca Te amo cada segundo más y más", cerró emocionado el actor.

La China Suárez, emocionada por el logro de Rufina Cabré: "No puedo sentir más orgullo"

A través de su cuenta de Instagram, la actriz le dedicó un sentido mensaje a su hija mayor luego de haber sido condecorada con el diploma a "Mejor compañera".

"La que entiende, la que acompaña, la que acepta, la que abraza, la que cuida, la que empatiza con todo ser vivo. Amor de mi vida, ayer recibiste el mejor premio, ser elegida por tus amigos como mejor compañera. No puedo sentir más orgullo, más amor, más gratitud. Qué suerte tuvimos mi ponjita", escribió la China junto a varias fotos de la pequeña que tuvo con Nicolas Cabré.